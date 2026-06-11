Con la llegada del verano, miles de personas llenarán nuestras playas mediterráneas. Sin embargo, seguimos ignorando una realidad preocupante: la falta de educación sobre seguridad en el mar. Muchos niños, y también adultos, desconocen qué es una corriente de resaca, cómo identificar una bandera de peligro o cuándo el aspecto tranquilo del agua puede esconder un riesgo mortal.

La prevención no debe limitarse al socorrismo. Es necesario enseñar en las aulas, reforzar en las familias y divulgar directamente en las playas mediante charlas, paneles visuales y vídeos sencillos que expliquen cómo reconocer situaciones peligrosas. Cada verano lamentamos accidentes y muertes que, en muchos casos, podrían evitarse con información básica.

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Si educamos para cruzar una calle con seguridad, ¿por qué no educamos también para convivir con el mar? La cultura de la prevención puede salvar vidas.