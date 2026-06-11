Seguridad en el mar
Carmen G. Coello
Con la llegada del verano, miles de personas llenarán nuestras playas mediterráneas. Sin embargo, seguimos ignorando una realidad preocupante: la falta de educación sobre seguridad en el mar. Muchos niños, y también adultos, desconocen qué es una corriente de resaca, cómo identificar una bandera de peligro o cuándo el aspecto tranquilo del agua puede esconder un riesgo mortal.
La prevención no debe limitarse al socorrismo. Es necesario enseñar en las aulas, reforzar en las familias y divulgar directamente en las playas mediante charlas, paneles visuales y vídeos sencillos que expliquen cómo reconocer situaciones peligrosas. Cada verano lamentamos accidentes y muertes que, en muchos casos, podrían evitarse con información básica.
Si educamos para cruzar una calle con seguridad, ¿por qué no educamos también para convivir con el mar? La cultura de la prevención puede salvar vidas.
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