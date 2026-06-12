La consellera no passa de curs

N'ha suspés set. Igualment, ja des del primer trimestre, la consellera nouvinguda ha mostrat molt poca implicació a les negociacions d'este curs, no ha fet els deures i ha entregat sempre el treballs a destemps i plens d'omissions fortuïtes. Malgrat els canvis de lloc per separar-lo del seu company Rovira, les classes particulars d'anglés a l'acadèmia McEvoy, les justificacions del seu tutor legal ("estaba en la Santa Faz") i el típic espentó final, el seu equip docent conformat per 78.000 professors (per favor, aneu passant el full de signatures), considerem que la consellera no ha assolit els acords mínims per a promocionar i haurà de romandre un any més al mateix curs. Per descomptat, se li farà un pla individualitzat de reforç amb tot tipus de protestes i mobilitzacions. Una altra opció, potser més del seu gust, siga anar-se'n a la privada.