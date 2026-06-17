Con Espí España hubiera ganado

Después de mucho pensar he llegado a la conclusión de que nuestra selección con el vallero Carlos Espí hubiera ganado, por su gran momento de forma, tocado por una varita, su remate espectacular de cabeza y gran movilidad, y más viendo el partido. Un encuentro ante un rival que equipos de segunda le hubieran goleado.

Para mí, el culpable, como ha sido unanime toda la prensa y televisiones, es el seleccionador y ayudantes: no sabieron leer el partido. Sin extremos, sin intensidad, sin juego por las bandas, muchos pases, lentos y muchos balones hacía atras. Yo siempre he oido que ante un equipo que se cierra hay que jugar rápido y por las bandas, tardó mucho en hacer cambios cuando había hasta cuatro o más jugadores que no estuvieron nada acertados y no lo vio. Vergonzoso. Por eso me reafirmo: con Carlos Espi hubieramos ganado. Espero que se recuperen y den alegrías a los y las aficionados/as, pero hay muchos jugadores que no están bien y los ha seleccionado.