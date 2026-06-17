Mensaje a Abascal
Ángel Pertusa
Leo hoy en prensa que para construir viviendas se precisan trabajadores, principalmente albañiles, electricistas y fontaneros, puesto que hay muchas deficiencias para conseguirlos y contratarlos a todos ellos. Con toda modestia, creo que todo tiene muy fácil solución y está en manos de nuestros políticos o mejor, en uno de ellos llamado Santiago Abascal, dirigente de Vox. Solo tiene que, con él al frente, coger 59.999 de sus acólitos y a la faena, que hay mucha y no muy mal pagada. Se estima, que hay que cubrir 60.000 puestos, así que al tajo cuanto antes. Ponerse al frente significa dar ejemplo de trabajo en serio, aunque no sé cómo se dará en ese individuo, que nunca ha pegado 'palo al agua', que decían nuestros padres.
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