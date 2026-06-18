El desprecio hacia la democracia
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Alberto Barata Aznar
València
¿Deben tener la misma validez un voto realizado por un sujeto sin ningún tipo de preparación y el de un técnico en la materia? No, claramente no. El derecho al voto universal sin condiciones es solo una utopía. Los tecnócratas deben dirigir el país y el pueblo tiene que estar preparado para elegirlo. Curar ciudadanos debe estar hecho por especialistas, médicos y no por sofistas de tu finca.
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