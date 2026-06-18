Sin hacer ruido

Después de haber dicho que las verbenas previstas por San Juan para los días 20 y 27 deberían seguir los mismos criterios acústicos que obligaron a cancelar el Festival de Les Arts, el concejal delegado de fallas en el ayuntamiento de Valencia, Santiago Ballester, amparándose en un artículo de la normativa de “Dominio Público” que exonera a "fiestas populares", ha conseguido que estos sábados mencionados y por supuesto en fallas (si San Juan es un día y permite 2 de verbenas, no sé por la misma regla de tres cuántos días permitirá en la semana de San José), ha conseguido, repito, ante una asamblea expectante, que para todas esas fechas se pueda rebasar el límite hasta alcanzar los 90 u 85 decibelios según sea tarde o noche y sin obligación de medir los que llegan al interior de los hogares quejicas (que estaría en 45 db si no las “exoneraran”). Así de heroico y orgulloso de su conquista se ha mostrado al comunicarlo a la audiencia: "Creo que soy una persona de hechos, no de palabras, y de no hacer ruido". Por supuesto, es como tirar la piedra y esconder la mano: el ruido no lo pones tú pero se lo permites a los demás. A ver si alguien con sensatez y capacidad busca otro recoveco normativo, no en “Dominio Público” sino en “Salud Pública” para evitar estos excesos de una vez por todas.