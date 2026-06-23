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Ahogamientos en 2026

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Pascual Torres Lluch

Alboraia

En España y en abril de este año ha habido 34 ahogados, 14 de ellos en playas y el resto en ríos y piscinas. Eso en abril. ¿Qué hacemos? Habrá que estudiar caso por caso, ¿no? No me vale con 'es que no había vigilancia'. Para minimizar estas cifras, creo que hay entornos naturales que deben cerrarse y no poder acceder. De momento eso.

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