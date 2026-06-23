El mundo, el demonio y la carne

Según la tradición católica esos tres son los enemigos del alma. A los enemigos de algo tan espiritual como el alma se les debe combatir desde uno mismo para evitar caer ante ellos o desde las instituciones si al caer has afectado a terceras personas o una sociedad entera. En el reciente caso judicial (sobra dar nombres) resuelto en pocos meses pese a su complejidad se ha condenado a dos personas en representación de ese mundo entregado al egoísmo materialista y a la carne como garante de la lujuria y las pasiones excedidas. Sin embargo se ha dejado libre al demonio, al que tienta y consigue para sí el beneficio de quien sostiene a los otros dos. Sin duda, la justicia divina no tiene nada que ver con la justicia humana, así que, señores corruptores, tienen vía libre. Busquen a personas de mundo y pasionales que ostenten poder, corrómpanlas fácilmente porque son extremadamente débiles, enriquézcanse, y cuando sean pillados, suelten toda la información posible con o sin fundamento, hagan que la justicia busque otros “enemigos del alma” y en compensación por su honesta colaboración, váyanse a casa de rositas con el montante a buen recaudo.