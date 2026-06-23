Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
caso TaulaOla de CalorSupermercados abiertos San JuanRestaurantes ValenciaEclipse solar Comunitat ValencianaJoyería Mira ValènciaFestivo 24 junio Valencia
instagramlinkedin

El mundo, el demonio y la carne

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Vicent Marín

València

Según la tradición católica esos tres son los enemigos del alma. A los enemigos de algo tan espiritual como el alma se les debe combatir desde uno mismo para evitar caer ante ellos o desde las instituciones si al caer has afectado a terceras personas o una sociedad entera. En el reciente caso judicial (sobra dar nombres) resuelto en pocos meses pese a su complejidad se ha condenado a dos personas en representación de ese mundo entregado al egoísmo materialista y a la carne como garante de la lujuria y las pasiones excedidas. Sin embargo se ha dejado libre al demonio, al que tienta y consigue para sí el beneficio de quien sostiene a los otros dos. Sin duda, la justicia divina no tiene nada que ver con la justicia humana, así que, señores corruptores, tienen vía libre. Busquen a personas de mundo y pasionales que ostenten poder, corrómpanlas fácilmente porque son extremadamente débiles, enriquézcanse, y cuando sean pillados, suelten toda la información posible con o sin fundamento, hagan que la justicia busque otros “enemigos del alma” y en compensación por su honesta colaboración, váyanse a casa de rositas con el montante a buen recaudo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents