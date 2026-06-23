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Orgullo de ser y respetar al diferente

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Víctor Calvo Luna

València

Ramón se pinta los ojos. Marta quiere a Soledad. Andrés se pone un vestido. José quiere ser María desde que tiene memoria. Antonia siente que nadie la comprende y sufre por lo que siente. Fermín llora por las noches la incomprensión familiar. Marga hace tiempo que toma antidepresivos y no se atreve a salir de casa. Por fin tacones y pecho, y la calle que me vean como me siento feliz. A Vicen lo rechazan en todos los trabajos por 'maricón'. Marga y Ana se casaron y tuvieron una niña preciosa. Amo a todos sin distinción ni vergüenza y a nadie pretendo ofender. No me mires con desprecio, no me censures, conóceme bien, y me respetarás. Todas las personas somos únicas y diferentes, ¿acaso el amor no ha de serlo? Prefiero un mundo de amor libre, que un mundo libre de amor.

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