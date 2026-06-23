València Republicana de Catalunya

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Ramón Puchades Rincón de Arellano

València

Després de provar Sumar, ara toca amb Rufian. Abans al teatre Olympia, avui al Parc de Capçalera i demà ja és vorà; puix un escó és un escó i la cadira dirà, llavors ERC amb Rufian pareix el tenen prou clar i una eixida ha de buscar. Si bé una part de l'esquerra no esdevé nacionalista, sembla barrejar conceptes que encara que rimen bé poc tenen a compartir. Doncs, en el seu compromís més que l'internacional, potser i sense adonar-se'n, van cantant la sucursal.

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