No al conocimiento, sí a la diversión

El gobierno municipal de Valencia ha negado la financiación de una escultura dedicada al poeta y maestro Carles Salvador que habían solicitado 38 entidades y comercios de Benimaclet para colocarla en la plaza del barrio. La razón aducida: "falta de presupuesto". Incautos e inocentes vecinos entre los que me incluyo, ¿acaso no sabemos de sobra que tanto Ayuntamiento como Generalitat sólo consideran Cultura a todo aquello que huela a fiesta? ¿Acaso no vemos un programa de À Punt llamado Terra de Festes que nos indica el verdadero camino y los noticiarios llenando su tiempo con acontecimientos en los que se impone el jolgorio y la vida alegre ante un aburrido recital u homenaje? ¿Estamos tontos o qué? Con el nombre de calle que posee ya tiene bastante. Si al menos se hubiese tratado del busto de un matador taurino…, además, no se han negado rotundamente sino que han lanzado una magnífica idea para ver si las asociaciones recogen el guante: que lo financie el barrio restando el montante correspondiente del futuro "proceso participativo" si es que consigue ser uno de los elegidos entre todos los que se presentan. Pero bueno, así es la vida, mientras unos ganan otros pierden, y para tener opciones de victoria hay que comprar papeletas que contengan el término 'Fest' o 'Bous' (Lástima que, de taurino, solo tenga este maestro su fallecimiento en el día de San Fermín ).