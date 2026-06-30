A todos nos ha conmovido la catástrofe producida por los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, concretamente en La Guaira y en los Estados de Falcón y Miranda y en las ciudades de Maracay, Valencia y Caracas. Lo más trágico son las pérdidas de vidas humanas por fallecimiento, pero también la cifra de heridos y desaparecidos. Los daños son incalculables y han dejado al país sumido en el dolor, la tristeza y la desesperación. Han llegado a Venezuela ayudas de parte de las Naciones Unidas y de la Unión Europea. El papa León envió una ayuda inicial de emergencia de 100.000 euros. También están colaborando otros países tales como los Estados Unidos, España, Francia, La India, Israel, Italia, Japón, los Países Bajos, Portugal, Suiza, Turquía, etc. Los obispos venezolanos convocaron una jornada de oración que se celebró el 28 de junio y expresaron su gratitud al Santo Padre y a los gobiernos de los países que están tratando de colaborar con los afectados. Los ciudadanos venezolanos que viven en la Comunitat Valenciana también se han puesto en marcha para proporcionar ayudas a los afectados, y los venezolanos creyentes han organizado misas, vigilias y oraciones en favor de Venezuela, encomendando el país a Nuestra Señora de Coromoto, patrona de la nación desde 1944. Cada uno podemos aportar nuestro grano de arena para ayudar a la reconstrucción de las zonas tan gravemente afectadas.