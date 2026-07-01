La otra crisis: Bildu y dos huevos duros

Las personas no se deben de cansar de reivindicar aquello que consideran que es justo y necesario. Eso mismo hizo Chico Marx en la película Una noche en la ópera, cuando en la famosa escena del camarote insistía una y otra vez al camarero en que quería comer dos huevos duros. Siguiendo el ejemplo de Chico Marx, los líderes del Partido Popular y de Vox deberían ponerse de acuerdo para dar esta concreta indicación cuando las fuerzas que se autodenominan progresistas se posicionan en contra y critican con dureza su posible pacto electoral: Bildu.