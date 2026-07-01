Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Videopodcast accidente metroCalendario Valencia CF 26-27Calendario comercial Valencia 2027Playas banderas negrasIncendio UPVImserso Comunidad ValencianaParque acuático Comunitat Valenciana
instagramlinkedin

La otra crisis: Bildu y dos huevos duros

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jesús Asensi Vendrell

Algemesí

Las personas no se deben de cansar de reivindicar aquello que consideran que es justo y necesario. Eso mismo hizo Chico Marx en la película Una noche en la ópera, cuando en la famosa escena del camarote insistía una y otra vez al camarero en que quería comer dos huevos duros. Siguiendo el ejemplo de Chico Marx, los líderes del Partido Popular y de Vox deberían ponerse de acuerdo para dar esta concreta indicación cuando las fuerzas que se autodenominan progresistas se posicionan en contra y critican con dureza su posible pacto electoral: Bildu.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents