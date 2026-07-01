Tipos de estructuras frente a seísmos

Las catástrofes naturales son inevitables. Los incendios son evitables. En edificación, desde hace décadas, se le ha vetado al acero estructural en participar, muy mucho, en estructuras. El 'hormigón armado', frente al acero estructural, se comporta de manera que las estructuras frente a un seísmo colapsan mucho antes. Tenemos, se han dedicado a ello, la falsa idea de que el hormigón es 'mejor' que el acero por si ocurre un incendio. Si ocurre un incendio, el hormigón también tiene sus deficiencias, es higroscópico, cosa que afectaría a su posterior uso también. Lo que interesa es que la estructura no colapse y de tiempo a evacuar. El resto de preguntas vienen solas.