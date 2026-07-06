El calentamiento global mata a las personas mayores
Víctor Calvo Luna
Quienes más sufrimos los efectos trágicos del calor excesivo somos las personas mayores. El 90 % de los fallecidos por causa del excesivo calor somos los mayores de 65 años. En el mes de junio se han contabilizado en España mil muertes a causa de las elevadas temperaturas. Los problemas respiratorios, cardiacos, los fármacos, la falta de hidratación, la pobreza energética, la falta de amistades, la soledad nos hacen mucho más vulnerables para protegernos del calentamiento. Las instituciones y las familias deberían estar más pendientes de los que sufrimos con mayor virulencia este azote climático, y no lamentarse, llorar, o decir, a posteriori: 'es que ya era mayor'. El valor de una vida no está en función de la edad.
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