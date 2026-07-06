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Falta de respeto a la hora de fumar

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Ludmilla Ferreira

València

Escribo para expresar mi preocupación con la falta de respeto a los lugares públicos a la hora de fumar. Recientemente fui víctima de esta situación: estaba con mis hijos menores en un parada de autobús y al lado estaba una chica fumando su cigarrillo electrónico. Le dije que allí no podía fumar, sin embargo, la chica me dijo que estaba al aire libre. Otras personas se sumaron y le enseñaron el cartel en la parada que informa que está prohibido fumar en el local. La chica se fue muy enfadada, pero creo que solo porque mucha gente se quejó. En mi opinión, no se trata apenas de colgar un cartel, hay que enseñar a la gente que está prohibido fumar en lugares públicos, mismo que sea al aire libre. Espero que este relato sirva de reflexión para abrir un debate sobre la necesidad de educar a los fumantes que se quieren fumar, que sea lejos de quienes no lo desean.

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