Por una prioridad nacional justa

Es vox populi que los gobiernos autonómicos PP-Vox avanzan con paso firme en darle contenido a ese concepto tan patriótico vinculado firmemente a su ADN. Cuatro autonomías lo están haciendo con ruido y la nuestra, tan aficionada a las tracas, en llamativo silencio. Pues dejémonos de medias tintas y consigamos que cuando Alberto y Santiago cierren España (a los extranjeros de escaso rango y abolengo) se suscriba como su dios manda. Dado que estos chicos están muy ocupados y con demasiadas cosas en la cabeza (o pocas pero obsesivas), les voy a ayudar humildemente con algunas otras ideas que, ya con todas las competencias en sus manos, quizá sin querer habrán dejado pasar. Estos primeros días de verano he podido observar a mucha gente “de fuera” ocupando puestos en trabajos que bien podían ejercer españolitos de pura cepa, sobre todo si comulgan con las ideas de este engrasado tándem. Por ejemplo asfaltando carreteras a las doce del mediodía o subiendo a un andamio para montar ladrillos o encofrar pilares. Y si lo rechazan por, no sé, ¿demasiado calor, demasiado frío, demasiado riesgo, demasiado esfuerzo?, sugiero se coloquen al final de la cola de demandantes de empleo (imitando las de atención sanitaria, acceso a ayudas sociales o a la adquisición de vivienda) e incluso se les quite la prestación. Lo mismo para recoger los frutos y hortalizas del campo o repartir pizzas a domicilio. También propongo, aunque sea muy duro para los aficionados poco interesados en la procedencia de cada jugador, algo similar para los deportes colectivos como fútbol y baloncesto limitando el número de extranjeros a un porcentaje minúsculo. Sí, ya sé que son clubes privados pero en breve todo en este país será privado y por tanto no habrá excusas y la prioridad nacional será por fin absoluta y por tanto justa para todo y para todos.