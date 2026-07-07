Balizamiento náutico del verano
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Pascual Torres Lluch
Alboraia
La línea de boyas amarillas, que es paralela a la de costa y dista 200 m de la orilla, no es para: que saques la barca y la fondees justo en esa línea para que te vean pescar y hacerte fotos; que saques la moto de agua y farolees justo en la linea delimitada, a todo lo que te permite tu lucidez, después de comer. De verdad, si te gusta el mar, disfrútalo, pero adéntrate, si no, al chiringuito.
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