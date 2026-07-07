Montes abandonados
Carmen González Coello
Cada verano asistimos al mismo drama: montes ardiendo, miles de hectáreas reducidas a cenizas, animales calcinados y profesionales jugándose la vida. Después llegan las promesas, las visitas institucionales, las fotos de rigor y las buenas palabras. Hasta el siguiente incendio. Los bosques y montes de nuestro país no son nuestros ni un simplepaisaje. En él conviven desde sus orígenes, fauna y flora a la que debemos respeto y cuidado. Los bosques y montes son los pulmones verdes de España: producen oxígeno, capturan CO₂, regulan la temperatura, protegen acuíferos, frenan la erosión y albergan una biodiversidad irremplazable. Cuando arden, desaparecen vida y futuro. La lucha contra el fuego empieza mucho antes del verano. Exige limpieza a lo largo de todo el año de los montes, desbroces, mantenimiento de cortafuegos y pistas forestales, vigilancia permanente y planes de prevención eficaces. Disponemos de drones, cámaras térmicas, inteligencia artificial a nuestro servicio para cotejar datos y satélites capaces de detectar un incendio en sus primeros minutos. Prevenir siempre será más eficaz y barato que reconstruir. La UME, los bomberos forestales, los agentes medioambientales, Protección Civil y todos los servicios de emergencia deben ser una prioridad absoluta en los presupuestos, con más personal, formación y los mejores medios existentes. En cuanto a los pirómanos, incendiarios y asesinos de seres vivos que viven en esas zonas —algunos preferirán llamarlo simplemente enfermos y delincuentes—merecen penas de prisión e internamientos, según proceda, ejemplares Destruyen un patrimonio natural de un valor incalculable y además de todo ello, ponen en peligro la vida de los profesionales que combaten las llamas. Algún añorado maestro del periodismo, fallecido hace unos meses, habría retratado con su habitual ironía la miserable naturaleza de semejante obsesión homicida. La naturaleza no necesita más discursos ni fotos:necesita gestión, y España en particular, menos incompetentes y más responsables.
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