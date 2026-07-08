Reivindicando la calle del Rey D. Jaime

Sr. En Joan-Carles Martí: Hace bastantes años, ¿10, 15…?, escribí una carta semejante a ésta a raíz de un artículo suyo en Levante-EMV sobre el particular. En la pag. 56 del periódico del domingo 5 de julio de 2026, leo en las últimas líneas de su artículo 'València necesita su Paseo Jaime I', que se refiere a esta calle con idénticas o parecidas palabras “callejón indigno e insalubre” a las que utilizó hace muchos años. El tal indigno callejón es fruto de la 1ª Actuación Urbana de Valencia sobre 1850, a raíz de la desamortización de Mendizábal del Convento de la Puridad. Fue uno de los primeros planes urbanísticos de València. Entonces ya le refuté lo de “callejón”, tiene un ancho en el que siempre ha habido dos aceras y espacio suficiente para tener en la calzada una fila de coches aparcados en uno de los lados de la calle, quedando espacio suficiente para la circulación de coches. Sus fincas, muy dignas, construidas con una unidad de proyecto y calidad que la resalta sobre cualquier calle de la zona y más allá, de hecho su estado de conservación es óptimo y en estos momentos tiene un grado de protección urbanística. Son fincas propias de la época, de pisos muy amplios que podían llegar a 170m2. Tenían un jardín en la parte posterior hasta hace poco, de los que aún queda alguna reminiscencia como ocurre en algunos sitios de València. Todos estos detalles le dan un aspecto de conjunto perfectamente ordenado a la calle del Rey D. Jaime. Sus vecinos han sabido mantener sus propiedades sin dejarlas desmoronar ni deteriorar. Si se acerca por la mañana verá cómo da el sol a todas las fachadas de los números impares que por la tarde lo reciben por la parte posterior. No creo que esto sea un callejón indigno e insalubre. La gente desconoce el origen de la nomenclatura de las calles Rey D. Jaime, Conquista y Moro Zeit, último gobernador almohade de Valencia, que forman un conjunto triangular que está describiendo un momento histórico del Reino de Valencia. También comprendo que el Rey D. Jaime merece un gran recuerdo en la capital del Reino que él fundó, pero me da pena olvidar la Historia. Solo he querido aportar puntos de vista y trellat para lograr una decisión adecuada. Sin ánimo de entrar en polémicas.