Y de fútbol… que tampoco hable

Es muy “popular” esa frase que utilizamos habitualmente a fin de cerrar una conversación que no lleva más que a discusiones o catastrofismos políticos que dice “y de fútbol no hablemos”. Pues bien, la suscribo cien por cien dirigida a un único personaje, que una vez abandonada nada menos que la presidencia del gobierno de “un gran país” dejando como principal legado una ristra de frases épicas por todos conocidas, ha cambiado de tercio pasando de la política al deporte (fútbol concretamente) a fin de seguir demostrando cómo su oratoria filosófica no ha decaído ni un ápice volviendo así a llenar titulares de prensa. Me refiero por supuesto al señor Mariano Rajoy Brey nunca reconocido como M.Rajoy para evitar males mayores, quien en el transcurso de este mundial ya nos sorprendió con aquel empate a cero de España frente a Cabo Verde con esta carga de profundidad: “En el fútbol, lo que de verdad importa es meter más goles que el rival. Si no lo haces pierdes o en el mejor de los casos empatas…“ Bueno, no ha descubierto América pero sin duda lleva razón aunque no con ello nos haga razonar demasiado. Pero ¡ah, amigo con el vecino hemos topado!, al bueno de Mariano no se le ocurre nada mejor que agraviar al país que de los Pirineos nos separa asegurando que su selección “tiene una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses” y se ha desatado la tormenta. A ver si tanto marear la perdiz con Bárcenas, Kitchen, Cospedales y un largo etcétera va a resultar que una “inocente” frase sacada de su enorme capacidad analítica lo va a declarar al fin “culpable” de ofensas a la bandera y al corazón del enemigo.