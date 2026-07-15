España y Lorenzo Brown

¿Alguien sabe lo que es adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza, y recuerda quien era en el año 2022 Lorenzo Brown? No, pues tranquilos que el señor Figaredo se lo explicará de pe a pa. Le retiramos la nacionalidad española, y los triunfos alcanzados por él, por el Sr. Figaredo NO, por Lorenzo Brown. Busquen en Google y se enterarán.