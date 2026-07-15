Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Derrumbe edificio ValenciaAlerta roja Aemet ValenciaGigafactoría Cecotec ValenciaEspaña final del MundialReventon térmicoAire acondicionadoCartel Feria de Julio Valencia
instagramlinkedin

España y Lorenzo Brown

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Francesc Maicas Rodilla

Llíria

¿Alguien sabe lo que es adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza, y recuerda quien era en el año 2022 Lorenzo Brown? No, pues tranquilos que el señor Figaredo se lo explicará de pe a pa. Le retiramos la nacionalidad española, y los triunfos alcanzados por él, por el Sr. Figaredo NO, por Lorenzo Brown. Busquen en Google y se enterarán.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se desploma un edificio de tres plantas en Benetússer
  2. La Aemet activa aviso rojo por un día 'muy adverso' en Valencia: calor extremo, tormentas secas y reventones térmicos
  3. Pisos de obra nueva a 20 minutos de València por poco más de 100.000 euros
  4. València se prepara para la alerta roja por la ola de calor: cierre de espacios públicos y cancelación de actividades y conciertos
  5. ¿Qué es el reventón térmico del que avisa Aemet?
  6. La Guardia Civil filtró un millón de números de teléfono para dar con el Mauri y los secuestradores de Montserrat
  7. Desalojan al público tras cancelar la actuación de Ana Torroja en los Conciertos de Viveros por posibles reventones térmicos esta noche en València
  8. Cecotec planea abrir una gigafactoría de construcción industrializada en Valencia

España y Lorenzo Brown

Así se vivió el pase a la final del Mundial en el vestuario de España

Xàtiva instalará una pantalla gigante en la Albereda para seguir la final del Mundial

Xàtiva instalará una pantalla gigante en la Albereda para seguir la final del Mundial

Bocairent renueva 4,5 kilómetros de red de agua potable y reduce un 20% las pérdidas

Bocairent renueva 4,5 kilómetros de red de agua potable y reduce un 20% las pérdidas

Investigan las causas del derrumbe de un edificio de tres plantas en Benetússer

Investigan las causas del derrumbe de un edificio de tres plantas en Benetússer

Pedro Sánchez acude este miércoles a La Línea por el acto de demolición de la Verja de Gibraltar

Pedro Sánchez acude este miércoles a La Línea por el acto de demolición de la Verja de Gibraltar

La Ribera aporta tres de las cinco bandas que compiten en la sección de honor del certamen "Ciutat de València"

La Ribera aporta tres de las cinco bandas que compiten en la sección de honor del certamen "Ciutat de València"

El Gobierno lo confirma: los trabajadores pueden pedir un permiso de 4 días o reducir su jornada laboral por la alerta roja durante una ola de calor

El Gobierno lo confirma: los trabajadores pueden pedir un permiso de 4 días o reducir su jornada laboral por la alerta roja durante una ola de calor
Tracking Pixel Contents