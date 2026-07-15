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Obreros para la construcción

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Ángel Pertusa

València

Leo en prensa que para construir viviendas se precisan trabajadores, principalmente albañiles, electricistas y fontaneros, puesto que hay muchas deficiencias para conseguirlos y contratarlos a todos ellos. Con toda modestia, creo que todo tiene muy fácil solución y está en manos de nuestros políticos o mejor, en uno de ellos llamado Santiago Abascal, dirigente de Vox. Solo tiene que, con él al frente, coger 59.999 de sus acólitos y a la faena, que hay mucha y no muy mal pagada. Hoy dice la prensa que se permita trabajar a nuestros chicos a los 16 años (sin experiencia ni aprendizaje) si alguno se lesiona o se mata, pues se ¿pone un emigrante? No. Hay que recordar que fueron las patronales las que, con el acuerdo de los gobiernos y gobernantes, exigieron la supresión de las escuelas de aprendices, porque decían (las dichas patronales) que la administración contribuía poco y tarde y además la enseñanza era bastante deficitaria y tendrían que enseñarles poco a poco en los puestos de trabajo, con lo cual dejábamos de ser interesantes. Yo mismo estuve primero, en S. Vicente Ferrer los años 1961 y 1963 apendiendo artes gráficas y luego en Macosa lo mismo como soldador eléctrico en los años de 1963 a 1968, siendo de la élite del país.

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