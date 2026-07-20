Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celebración Mundial ValenciaLocura calles ValenciaTempertaura MediterráneoAlerta naranja Comunitat ValencianaMundial 2030 ValenciaFoiosPrima jugadores Mundial
instagramlinkedin

¡Hemos ganao el partido colorao!

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Víctor Calvo Luna

València

Somos pequeños en extensión, pero muy grandes en esfuerzo, preparación y orgullo. Lo hemos demostrado al mundo entero. Somos los nuevos campeones del Mundial de fútbol. Hemos vencido a Argentina, hasta ahora el mejor equipo del mundo. La Roja ha dominado durante todo el encuentro, ha demostrado que no somos mejores por suerte o casualidad. Jugar contando con todo el equipo y aprovechando las capacidades individuales es el reflejo del espíritu de un país plural, integrador y respetuoso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents