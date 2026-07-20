¡Hemos ganao el partido colorao!

Somos pequeños en extensión, pero muy grandes en esfuerzo, preparación y orgullo. Lo hemos demostrado al mundo entero. Somos los nuevos campeones del Mundial de fútbol. Hemos vencido a Argentina, hasta ahora el mejor equipo del mundo. La Roja ha dominado durante todo el encuentro, ha demostrado que no somos mejores por suerte o casualidad. Jugar contando con todo el equipo y aprovechando las capacidades individuales es el reflejo del espíritu de un país plural, integrador y respetuoso.