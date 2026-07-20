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Jaume I y el Rodalies

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Ramón Puchades Rincón de Arellano

València

Si Jaume I tuviera que crear de nuevo el Reino de Valencia en el Rodalies en vez de a caballo, probablemente la historia hubiera sido otra. Aún estaría esperando. Vergonya cavallers, vergonya.

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