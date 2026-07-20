Messi, Lamine Yamal, España y la inmigración

El Mundial de Fútbol nos encuentra frente a una maravillosa realidad de la evolución humana y a una verdad difícil de refutar: la vida siempre encuentra caminos para avanzar, mezclarse y renovarse. La migración no es un accidente de la historia ni un fenómeno pasajero; es una constante de la humanidad desde sus orígenes. El deporte, y en particular el fútbol, tiene la extraordinaria capacidad de mostrar con naturalidad aquello que la política muchas veces convierte en motivo de confrontación. En un terreno de juego desaparecen los prejuicios y solo permanecen el talento, el esfuerzo, la disciplina y el compromiso con un objetivo común. La trayectoria de Lionel Messi representa la historia de millones de personas que cruzan fronteras buscando oportunidades. Argentina lo vio nacer; España lo acogió, le permitió desarrollarse y fue el escenario donde se formó como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Su historia demuestra que el talento no tiene nacionalidad fija; necesita oportunidades. De igual manera, Lamine Yamal simboliza una nueva generación de españoles. Nacido en España e hijo de una familia con raíces migrantes, representa una sociedad diversa, moderna y abierta, donde distintas culturas pueden convivir para construir un mismo futuro. Su éxito no disminuye la identidad española; la enriquece y la proyecta hacia el mundo. España es hoy un claro ejemplo de cómo la inmigración contribuye al desarrollo económico, social, cultural y deportivo. Miles de médicos, emprendedores, trabajadores, investigadores, artistas y deportistas de origen migrante participan cada día en la construcción del país. La diversidad no sustituye a la identidad nacional; la fortalece, la hace más resiliente y más preparada para afrontar los desafíos del siglo XXI. Por eso, reducir la inmigración a un debate político significa ignorar una realidad mucho más profunda. La movilidad humana ha acompañado a nuestra especie desde sus primeros pasos. Gracias a ella se han compartido conocimientos, culturas, lenguas, tecnologías e innovaciones. La historia de la civilización es, en buena medida, la historia de las migraciones. Messi y Lamine Yamal son mucho más que dos extraordinarios futbolistas. Son el reflejo de una verdad universal: cuando una sociedad abre espacios para el talento, la diversidad deja de ser un desafío para convertirse en una ventaja colectiva. Quizá el verdadero mensaje que nos deja este Mundial sea que el futuro de la humanidad no pertenece a quienes levantan muros, sino a quienes son capaces de construir puentes. Porque la inmigración no es una amenaza para la civilización; es una de las fuerzas que, desde siempre, ha impulsado su evolución.