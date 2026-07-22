Compromís i Ferran Torres
Ramón Puchades Rincón de Arellano
Felicitar per les xarxes socials el triomf de la selecció espanyola, i després denunciar públicament a Ferran Torres com a especulador bàsicament per anotar el gol amb el qual Espanya va proclamar-se campiona del món quan prèviament havien exhibit en eixes mateixes xarxes a Ferran Torres com a membre d'una possible selecció valenciana actual, només és potestat de ments privilegiades que els mortals no arribarem mai a entendre. És a dir, un jugador de futbol valencià no pot anotar el gol que dona la victòria a Espanya, però un diputat valencià de Compromís pot ficar gols constantment en pròpia porta al Congrés per tal d'acontentar a Sumar i Rufian amb l'objectiu d'acumular punts a la seua cadira. Doncs, clar que sí; com sempre "a la valenciana" i "fent país", tot per l'aire i a fer la mà. En fi, com cagalló per séquia.
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