Sin fumar y paseando al guaguau

Qué lindo el perro comiendo en la mesa de al lado, es el protagonista. Qué extraño olor deja en el patio y demás zonas comunes, fíjate que lleva carro-bebé. Que se me olvida decirte que si fumas me molesta. El tema es que no me molesta el humo, sino que me molesta que fumes y que seas libre; aunque fumar al aire libre es casi imperceptible, pero como no queda Mundial habrá que inventar. A tomar el pelo a otro sitio; al pipican o la playa canina fumadores!