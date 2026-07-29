Jaume I, principio de nada

Este diario titula que sin Jaume I resulta imposible explicar quiénes somos los valencianos. Supongo que parafraseando a alguno de los “asistentes” al artículo de Jaume Vidagañ. Yo añadiría que con Jaume I tampoco podemos explicar quiénes somos los valencianos. Resulta bochornoso por la vergüenza ajena, insultante por el desprecio a nuestra inteligencia y ridículo por la falta total de coherencia que mi secretaria autonómica de Cultura, junto a mi director general de Cultura y demás miembros del Consell de, mi, Generalitat valenciana, se preocupen y ocupen de conmemorar algo alrededor de Jaume I. Yo estoy adscrito a varias comunidades de vecinos, la de mi escalera, la de regantes de una partida del término de mi localidad, la de jubilados de mi pueblo, la de otros regantes, y a la comunidad valenciana. En otro momento comentaremos las causas por las que la “izquierda” valenciana acepto aquello de “Comunitat Valenciana”, título que, al margen de otras consideraciones, desnuda a este nuestro territorio de cualquier sentido y sensación de pueblo con historia, raíces, lengua y personalidad propias. La derecha valenciana, históricamente poco culta, servil de los lazos con la capital y obsesionada con no ser catalán bajo ningún concepto es capaz de “inventarse” lengua y cultura e historia a la altura de su ombligo. Y, ahí, no cuadra Jaume I. Aquí siempre hemos estado más pendientes de otras cosas, pero eso lo explica mejor Joan Fuster y otros muchos. Siguiendo con el hilo de este escrito, Jaume I, principio de muchas cosas queda en nada cuando PP, Vox y derivados se encargan día a día de dinamitar todo aquello que nos distingue como pueblo. Fin de la historia. Lo de la derecha en general y la valenciana en particular, con Catalunya y los catalanes, en general, raya la paranoia, pasando por la ignorancia, la estupidez, y el odio, mucho odio. Qué saldrá de que estos señores incorporan a Jaime I a nuestra historia. Prefiero que no lo toquen. No se si estoy muy de acuerdo en la comparación entre la Ayuso y Sánchez sobre su centralismo. Para Ayuso no es que Madrid sea España, sino que España es Madrid. No es lo mismo. Para Sánchez, yo, entiendo que no es así y que el recorrido hacia una “especie” de Estado Federal sería mucho más directo. Otra cosa es que eso nos interese, sea apetecible o sea una barbaridad. Eso es cuestión de otro día.