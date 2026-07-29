Ciertamente, la madre tierra está en crisis y el cambio climático es una realidad que no podemos ignorar. Lo estamos notando desde el mes de junio y lo estamos sufriendo a tope en este mes de julio de 2026. Además, a todo esto hay que añadir los terribles incendios (algunos de ellos provocados) que se han dado en diferentes zonas o regiones de la Península, también en nuestra Comunitat Valenciana. Los culpables somos nosotros, los humanos, porque no hemos sabido ni querido custodiar, proteger, cuidar la hermosa naturaleza que Dios creó al principio para que en ella pudiéramos vivir todos sin que a nadie le faltase lo necesario para vivir dignamente. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental que nos afecta a todos sobremanera, porque es verdad que todo está conectado. La cuestión ecológica no es un tema de activismos parciales, sino una cuestión de justicia social. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres resuenan como un grito que exige de todos una verdadera ecología integral. Hasta ahora, los esfuerzos han sido insuficientes y nos interesa trabajar con mayor empeño para poner freno al actual colapso climático. El mundo existe no para ser explotado, sino para ser custodiado con amor.