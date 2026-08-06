Orba y la lengua

Que la cantante de una orquesta en las fiestas patronales de Orba - municipio de la comarca de la Marina Alta - cante en valenciano, no es ninguna aberración. Lo aberrante, es que parte de los asistentes protesten porque lo lo haga. Si fuera en inglés y sin entenderlo probablemente nadie protestaria; la incultura y el esnobismo suponen combinación mental peligrosa. Además de viajar, conviene leer y comprender la cultura y costumbres de allá donde se va y se vive. Bon dia i adeu no son insultos; significan buenos dias y adiós. Impresentable.