Columna de Josep Maria Felip

Buen día,

el Levante-EMV del 3 de agosto publicó su columna titulada "La ministra que regula el orgasmo por decreto" donde comenta el Real Decreto que regula la relación laboral de artistas.

Puedo aclarar que leo diariamente las columnas de opinión, la suya también. De los articulistas que escriben puedo estar o no en sintonía con lo que escriben. Los leo porque presentan a veces una perspectiva diferente sobre un tema, cosa que no es común en los medios televisivos.

Su columna me llamó la atención por dos motivos: Uno, que había visto la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde la ministra expuso el motivo y alcance del R. Decreto.

El segundo motivo fue el título que se le dio a su columna. Si fue decisión suya, de la redacción o de la IA, poco importa. Lo de "regular el orgasmo por decreto", cosa que termina afirmando su columna, incluyendo la comparación con la censura franquista, me pareció tan forzada como falaz.

Siguiendo su argumentación, empieza hablando de los "coordinadores de intimidad" que surgen en los EUA en los años 2017-2018 mediante "autorregulación de la industria" para compararlo con la situación de España en que se regula por ley laboral. ¿Habría que esperar que la industria diese ese paso?

Curiosamente, en el diario de ese misma fecha, en la página de Televisión, hay un reportaje de Marisa de Dios sobre la presencia de ese coordinador de la intimidad y su utilidad en la entrevista que hace a una actriz.

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Finalizando, no entendí la deriva de su artículo para afirmar que se regula el orgasmo (¿?) y que se vuelve a los tiempos del censor de la dictadura.