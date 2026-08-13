Apartaments turístics: el Botànic i la ciutat "empastre"
Ramón Puchades
Quan s'analitzen les dades dels darrers anys sobre els apartaments turístics a València, s'observa que l'increment exponencial es va produir durant els anys del govern de la ciutat per part del Botànic. La progressiva massificació, sense una resposta urbanística coordinada en vivenda, transport metropolità, mobilitat o servicis públics; i sense un finançament adequat, han contribuït a generar un desequilibri que ara mostra els seus límits de saturació. Llavors, una part de l'esquerra va desconnectar de la realitat sociodemogràfica de la ciutat, endinsada en altres debats i sense plantejar alternatives pragmàtiques que connectaren amb els problemes quotidians dels ciutadans. A més del negacionisme climàtic, hi ha altres formes de negacionisme i, potser, aquella visió d'una València «Disney» que va obviar les dades i els efectes de la massificació i la sobrepoblació, ens està portant, almenys en part, cap a la ciutat «empastre».
- Sigue en directo el eclipse de sol desde la Comunitat Valenciana: Alerta máxima por incendios y afluencia masiva
- Una promotora valenciana compra el hotel Sidi Saler para recuperarlo de la ruina
- Las grúas ya trabajan en el centro comercial más grande de València, que abrirá en 2029
- Un juez obliga a la Diputación de Valencia a dar una plaza y pagarle 20 meses de sueldo a un funcionario por baremar mal sus méritos
- Hallan en la sede del PSPV de Xàtiva una bóveda de arista de 1480 que sobrevivió a la destrucción de 1707
- Vehículos incendiados, corte en la autovía y retenciones: las complicaciones en las carreteras antes del eclipse
- ¿Cómo vestir para ver el eclipse? El efecto Purkinje lo explica
- Veinte condenados por la trama que blanqueó dinero en Xàtiva con la compra de una gasolinera