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El eclipse que da luz

Personas de Gilet viendo el eclipse desde el puente de Petrs

Personas de Gilet viendo el eclipse desde el puente de Petrs / Levante-EM

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Miguel Fernández-Palacios

Madrid

Gracias al eclipse he comprendido, por fin, uno de los grandes misterios de nuestra civilización. Para conducir un coche hay que tener más de 18 años. Para votar, también. Hasta aquí, perfecto: la democracia y la carretera exigen cierta madurez.

Pero llega el eclipse y ¡zas!, la DGT y la Guardia Civil nos advierten solemnemente de que está prohibido conducir con las gafas del eclipse puestas.

Bien, teniendo en cuenta esta prohibición, ahora me explico cómo, si alrededor del 10% de la humanidad acapara aproximadamente el 76% de la riqueza mundial, mientras el otro 90% se reparte las sobras, no hay ningún misterio en que la derecha gane elecciones prometiendo, básicamente, que los de arriba van a seguir viviendo a cuerpo de rey.

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Visto lo visto, muchos llevan años votando en democracia con las gafas del eclipse puestas.

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