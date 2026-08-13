El eclipse, una experiencia real y colectiva

En un mundo mediatizado y dominado por las relaciones y las vivencias virtuales, un acontecimiento cósmico, real, directo y extraordinario ha movilizado a millones de personas en toda España. Nadie quería perderse la experiencia de contemplar, en vivo y en directo un eclipse total de sol. Muchas personas se han desplazado cientos o miles de kilómetros para poder disfrutar del fenómeno.

Si pensábamos que la sociedad se estaba desvinculando de lo real y analógico y prefería un contacto virtual con su entorno próximo y con el universo, el fenómeno social multitudinario que ha provocado este eclipse, nos da esperanzas de que nuestra sociedad, aparentemente individualista y distante sigue necesitando el contacto directo y colectivo de la realidad.