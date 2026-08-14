La otra cara de los Servicios Sociales valencianos

Me llamo Fernando, con la dudosa suerte de tener más de 63 años, y soy plenamente consciente del edadismo: esto es, que nadie te contrata al menos en el Régimen General dada tu edad avanzada y sin importar tus estudios ni tu experiencia laboral.

Cobro el IMV estatal y una “aportación” de la RVI autonómica. Le llamo una aportación porque, en pocas palabras, todo lo que me aumenta anualmente el IMV (por el IPC, la inflación…), la RVI me lo descuenta automáticamente.

Bien. Estando a 3 años vista de mi posible jubilación, consulto al INSS porque me faltan 16 meses por cotizar para los 15 años mínimos y así optar a una pensión. Me dicen telefónicamente que sólo ven la opción de cotizar en Autónomos. Me doy de alta con una facturación nula: “sin actividad”, “a deducir” y así en todos los modelos 130; pero pagando mis cuotas pertinentes y presentando la documentación oficial.

Mi sorpresa mayúscula es cuando intento renovar la RVI y la trabajadora social de Campanar me pide la Vida Laboral (que no está entre la documentación requerida), se la envío por email y me dice que me extingue la prestación por hacerme Autónomo. Le explico por qué lo he hecho, que no obtengo ingresos, que sólo quiero cotizar, que no ha cambiado a mejor en absoluto (al revés) mi estatus, que tampoco supone ningún beneficio económico… y la susodicha ya no me contesta más.

Lo siguiente es una notificación oficial de extinción de la RVI y posible revisión de mi expediente por si he cobrado cuatro mensualidades no apropiadas desde el alta en Autónomos. He hecho por mi cuenta un Recurso de Alzada porque nadie en Servicios Sociales me ha ofrecido su ayuda ni cómo podía defenderme en lo que creo injusto.

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En fin, los que deberían ayudar se inhiben olímpicamente y ponen en marcha la máquina burocrática. Sí que somos vulnerables, sí, pero por parte de la Administración kafkiana, a la que las palabras “empatía” y “solidaridad” no les dice nada. Cualquier ciudadano puede comprobarlo en los S.S. valencianos si necesita sus servicios.