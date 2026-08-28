Una nueva vida líquida
Víctor Calvo Luna
Estamos toda la familia pendiente de la llegada de un nuevo miembro. «De esta semana no pasa», nos decimos ansiosos. Sabemos que será niña, que su madre primeriza tendrá ganas de verla, besarla y quitarse un peso de encima. Que se terminarán las noches tranquilas, y que todo girará entorno a ella. Todos la miraremos embobados, reiremos, le diremos diminutivos y palabras acarameladas, la protegeremos y haremos todo lo posible para que tenga una infancia feliz y poco traumática.
Pero tal vez nos olvidaremos de que aprenda a vivir en un medio que ya conoce: el líquido amniótico que la ha estado protegiendo hasta el alumbramiento. Este mundo exterior ha de afrontarlo, aceptarlo y aprenderlo, pero, sobretodo, adaptarse a él, de una forma líquida y maleable, si quiere superar las dificultades que se le presenten y los retos que ella misma se ponga. Bienvenida, querida sobrina nieta. Mis ajados brazos, mi ojos con cataratas, y mi vida entera te espera líquida (por el calor), alborozada y expectante. ¡Feliz advenimiento!
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