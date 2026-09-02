Para que los jubilados sigamos trabajando

Los nuevos incentivos (mantener el 25 % de la pensión) para poder trabajar como autónomo si estás jubilado no nos mejorarán la vida. No se trata de mejores posibilidades laborales para los jubilados; son la muestra evidente de que las pensiones son insuficientes para vivir dignamente; mero interés recaudatorio del Gobierno para mantener el sistema de pensiones. Lo que debe hacer es contratar a los miles de jóvenes que están en paro, bien preparados y que no se pueden emancipar. Seguro que trabajarán y cotizarán más que nosotros. Que dejen de explotar a los viejos y nos suban unas pensiones insuficientes. Después de cincuenta años de trabajo duro y estresante, no me apetece en absoluto prolongar mi vida laboral. Lo que quiero, necesito y merezco es prolongar mi existencia y mi calidad de vida.