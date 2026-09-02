Náquera y Monteamor, antes, después y ahora

Viendo las noticias sobre los tremendos incendios que asolan España y también Valencia, me viene a la memoria un artículo que publicó Levante-EMV el 2 de septiembre de 2024 bajo el título '¿Arderá la Calderona desde Náquera?', cuya lectura recomiendo, pese a que haré constar varios párrafos, para entender el por qué del titular del presente artículo, que diferencia un antes, después y ahora, en la relación entre Náquera y Monteamor.

En el mismo se refleja, en primer lugar, la actitud del Ayuntamiento de Náquera, con Damián Ibáñez Navarro de alcalde (durante tres legislaturas consecutivas).

A tal efecto, me limito a copiar algunos párrafos (referentes a posibles incendios), como "Náquera y su alcalde, Damián Navarro, no han hecho absolutamente nada.... más que autobombo y burdas patrañas", pese a que Monteamor solicitó un plan de emergencias por tener una sola entrada/salida y ello con el evidente peligro para los vecinos, o "...que ha significado la inacción criminal del ayuntamiento de Náquera, con su alcalde Damián Ibáñez Navarro al frente". "Pues bien, ha pasado un tiempo y el alcalde sigue incumpliendo su propio bando de alcaldía, obligando a todos a que mantengan impolutas sus parcelas".

Además hay que resaltar que el alcalde Damián --poco después de publicado el referido artículo-- ordenó que los servicios de limpieza de Náquera dejasen de actuar en Monteamor, lo que realmente ocurrió durante bastante tiempo.

Todo lo anterior se refiere al 'antes' del titular del presente artículo.

Después de ocurridos los hechos descritos anteriormente, hubo elecciones y salió elegido otro partido político, concretamente Vox, con nuevo alcalde al frente, Iván Expósito, con lo que la relación entre Náquera y Monteamor se normalizó totalmente.

Siguiendo la cronología del titular, viene el 'ahora'. Y ocurre lo siguiente: Náquera y su alcalde, Iván Expósito, ha procedido recientemente a limpiar todo el monte perteneciente a Náquera, que linda con Monteamor.

Asimismo, durante casi toda una mañana, los servicios del ayuntamiento de Náquera ha estado limpiando perfectamente todos los viales de Monteamor, lo que demuestra claramente el cambio de actitud del ayuntamiento.

Finalmente y en honor a la verdad debemos quejamos en Monteamor de que los operarios que limpiaron el monte, olvidaron llevarse buena parte de la leña producida, con el consiguiente peligro.

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Y termino este escrito con mi personal agradecimiento (y por supuesto el de todo Monteamor) al señor alcalde Iván Expósito y a todo el ayuntamiento, ofreciéndoles nuestra más sincera colaboración.