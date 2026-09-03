Érase una vez Mestalla

Siempre exigente y generosa, crítica pero leal; la grada de Mestalla parece poseída por la adormidera. Ese es el gran mérito de Meriton, ha diluido Mestalla a la ignominia en todos los sentidos. Mientras algunos piensan que la reacción debe ser contra el Levante, los vascos o los catalanes, pocos ponen el foco donde corresponde. En este - y por desgracia- último año de Mestalla, al menos convendría volver a unos orígenes que no deberían perderse: recuperar la autocrítica y la decencia en una despedida digna y justa con un mínimo de orgullo. Las protestas, los pitos y los pañuelos a quien corresponden.