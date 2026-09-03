Érase una vez Mestalla
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Ramón Puchades Rincón de Arellano
València
Siempre exigente y generosa, crítica pero leal; la grada de Mestalla parece poseída por la adormidera. Ese es el gran mérito de Meriton, ha diluido Mestalla a la ignominia en todos los sentidos. Mientras algunos piensan que la reacción debe ser contra el Levante, los vascos o los catalanes, pocos ponen el foco donde corresponde. En este - y por desgracia- último año de Mestalla, al menos convendría volver a unos orígenes que no deberían perderse: recuperar la autocrítica y la decencia en una despedida digna y justa con un mínimo de orgullo. Las protestas, los pitos y los pañuelos a quien corresponden.
- Última hora de las manifestaciones y concentraciones en apoyo a Ceuta en la Comunitat Valenciana hoy: municipios, ubicación y horarios
- Detienen a una pareja en València por el homicidio de su hijo de 18 meses
- La Guardia Civil localiza a una de las dos menores desaparecidas en Carcaixent
- Cortes de tráfico hoy en València por la manifestación en apoyo a Ceuta
- Usuarios de Metrovalencia critican el estado de la estación de Marítim tras dos meses de obra: 'Que no esté lista es sorprendente
- Aemet activa el aviso amarillo por tormentas y granizo este miércoles en la Comunitat Valenciana: estas son las zonas dónde va a llover
- Un día pasará algo muy gordo': Sigue la presión policial en el barrio de Velluters ante una situación 'insoportable' entre el vecindario
- La imagen oficial de las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027