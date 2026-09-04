El fantasma de Ceuta

En este preciso instante, a varios kilómetros desde donde sello este blanco papel, allá por el norte del continente olvidado, se halla un joven similar a mi. Quizás más alto, con la tez encafeinada y, seguramente, con el mirar agitado a causa del sempiterno sobresalto. Es uno entre el barullo de la costa africana, el sol le escupe en el cogote y divaga perdido haciendo gala de sus zapatos mojados y sus ropajes harapientos. Está muerto de miedo… Lo atosigan con palabrejas que no comprende mientras se le encoge el pensamiento.

Mamá y papá fueron tragados por el horizonte y de su hermano hace horas que no sabe nada. Es un fantasma, ha entregado sus esperanzas y aspiraciones a una tierra que lo ve como una declaración de guerra. Le depara un destino incierto, la nada le suena casi satisfactoria, muy a su pesar todo punto de no retorno luce ambiguo con el estómago vacío. Un cacho de pan mugriento ha sido su última comida.

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¿Qué lo hace a él un desdichado y a mí afortunado? Pregunta que lanzo al aire con la esperanza que le caiga a alguien con una respuesta más allá de turbulentas suposiciones. Empiezo a pensar que la desgracia es un baluarte inexpugnable para cualquier razonamiento. Aunque mucho me avergüenza he de confesar que he pecado de arrogante al creer en la veracidad de mi sufrir, mi amargo sentir es una nimiedad en comparación al infierno que viven los fantasmas de Ceuta.