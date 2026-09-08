La amenaza no es que la inteligencia artificial piense, sino que nosotros dejemos de hacerlo

Nunca habíamos tenido tanto conocimiento al alcance de la mano ni tantas máquinas capaces de escribir, aconsejar y decidir por nosotros. Mientras discutimos si algún día la inteligencia artificial será más inteligente que el ser humano, quizá ignoramos una pregunta más incómoda: ¿qué ocurrirá si somos nosotros quienes dejamos voluntariamente de ejercitar nuestra inteligencia? Ya permitimos que algoritmos decidan qué noticias vemos, qué música escuchamos, qué compramos o qué camino seguimos. Ahora la inteligencia artificial puede redactar nuestros mensajes, organizar nuestro trabajo, responder nuestras dudas e incluso acompañarnos cuando estamos solos. Nada de esto es necesariamente malo. Puede mejorar enormemente nuestras vidas. El problema comienza cuando la ayuda se transforma en dependencia. La sociedad ya afronta problemas importantes de soledad, salud mental y pérdida de confianza. La tecnología no es la única culpable, pero deberíamos evitar construir un mundo tecnológicamente brillante cuyos ciudadanos estén cada vez menos acostumbrados a pensar, decidir y equivocarse por sí mismos. Quizá el mayor peligro de la inteligencia artificial no sea que nos quite nuestra libertad. Puede ser que acabemos entregándosela nosotros por comodidad.