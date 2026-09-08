La autoexculpación de Mazón
José Luis Vicent Marín
Mazón, por medio de su letrado, ha presentado un escrito de 71 páginas a la jueza de la dana autoexculpándose de la responsabilidad de 42 víctimas mortales ocurridas después de las 20 horas, momento en que de manera hipotética podría considerarse que estaba al mando. La verdad es que ha sido generoso porque hasta ahora había unanimidad en que lo hizo a partir de las 20.28 cuando llegó al Cecopi con cara de extraterrestre despistado. Pero en fin, que más da media hora arriba o abajo cuando asistimos atónitos a sus contradictorias declaraciones sobre sus estancias e itinerarios de aquel trágico 29-O que Iker Jiménez resolvería (a su favor por supuesto) mediante ese meme tan suyo de "no buscar la verdad absoluta". Ciertamente lo que hubo fueron "mentiras absolutas" difíciles de tragar y de olvidar. Pues aún quiere más. Sin entrar en detalles porque hay noticias de sobra para instruírse en este tema, el señor Mazón viene a decir que nada se podía hacer por esos 42 casos, incluso deja entrever que tomaron decisiones incorrectas como la de bajar a los garajes. O sea que se suicidaron y punto. Mazón debe saber que ni los familiares de las víctimas ni ninguna persona de bien (por suerte para él existen muchas que demuestran no serlo) le perdonará nunca.
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