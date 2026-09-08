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Un Valencia CF fallido y a la deriva

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Ramón Puchades Rincón de Arellano

València

Ni pasado, ni presente ni futuro; Meriton ha mutado al Valencia CF en algo líquido, intangible y vacuo incluido Mestalla como estadio y afición adormilada. La mediocridad nunca puede ser una opción, pero Meriton parece ver la tabla de clasificación al revés y esa es su Liga. De nuevo el cántaro va a la fuente del descenso, pero esta vez parece tener ya demasiadas grietas desde la cuarta jornada.

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