Un Valencia CF fallido y a la deriva

Ni pasado, ni presente ni futuro; Meriton ha mutado al Valencia CF en algo líquido, intangible y vacuo incluido Mestalla como estadio y afición adormilada. La mediocridad nunca puede ser una opción, pero Meriton parece ver la tabla de clasificación al revés y esa es su Liga. De nuevo el cántaro va a la fuente del descenso, pero esta vez parece tener ya demasiadas grietas desde la cuarta jornada.