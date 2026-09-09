Arte «rupestre»
Víctor Calvo Luna
Mi pareja me ha pillado con las manos entintadas de rojo y dejando mi impronta artística en la pared del salón. Me ha mirado con ojos de «mi chico está perdiendo neuronas a la carrera», y me ha interrogado indulgentemente; cómo saben hacer las mujeres que te conocen bien: levantando ambas manos con las palmas hacia arriba, a la altura del pecho, y arrugando el ceño. He sonreído y le he prometido que el salón va ha quedar perfecto; que no solo voy a pintar manos, que, también, habrán cazadores con arco y bisontes gigantes. «¿Y a santo de qué, corazón?», me ha preguntado. «Por tres grandes razones, cariño: porque estoy cursando Historia del Arte y tengo que hacer prácticas del arte más antiguo, porque por la edad que tengo me siento muy cercano al arte rupestre; y, la más importante, porque al paso que vamos políticamente, nuestro país va a retroceder muchos siglos en arte y cultura, y hemos de ponernos al día». Mi chica se ha quedado pensativa unos segundos y ha musitado: «creo que también voy a ponerme a pintar contigo mujeres arrastradas por los pelos por hombres primitivos».
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