A menudo hemos escuchado en las gradas de estadios de fútbol o en determinadas concentraciones humanas la coletilla "el que no bote" precedida de cualquier gentilicio o adjetivo malsonante, habitualmente de carácter homófobo, político o racista. Desgraciadamente es una lacra que viene de lejos pero estaría ciego quien no viera cómo se ha incrementado en nuestro tiempo donde lo ofensivo se confunde demasiado con la libertad de expresión hasta considerarse en algunos casos como delitos de odio, sobre todo si van dirigidos a personas concretas que bien sabemos desde quién y hacia quién apuntan casi siempre sin que la justicia mueva ficha, o la mueva mal, lo que últimamente está motivando algunas críticas a ese 'intocable' poder del estado. Críticas que hace unos días la presidenta del Supremo, señora Perelló en su discurso de apertura del año judicial afeó por temor a desprestigiar la institución. La señora Perelló no debe temer nada. Se bastan ellos solos para desprestigiarla y si no que nos expliquen (entre otras cosas que aquí no caben) la "gracia" concedida por el tribunal que ella preside al admitir como españoles a los afectados por la conocida como "ley de nietos" pero no reconocer, hasta que sus señorías decidan, su derecho al voto a los emigrados entre 1936 y 1955 al amparo de una norma ampliada por el Congreso que, por dificultad manifiesta, no les exigía documentación acreditativa de exilio forzado. Esa "gran masa" que según algunos alteraría los resultados de las urnas podría presentarse ante el Supremo con pancartas y coreando al unísono "Español aunque no vote" pero más les vale andarse con cuidado no sea que, por coherencia, además de negarles el voto, también les nieguen la nacionalidad española.