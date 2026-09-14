«Que un hombre de mi prosapia tenga que saltar la tapia»

El humor es cosa seria. Vamos, que hay que tomárselo a diario como un medicamento para crónicos. Pero el sentido del humor, como casi todo, también se aprende, y, además, como el conocimiento, no tiene límites. El humor, como el arte, no sabe de restricciones. Y cuando se le intenta contener o encasillar, rezuma y aflora, como el agua, por los lugares más inverosímiles; verbigracia: los chistes populares sobre Franco en la dictadura. Vivimos en democracias conculcadas; en las que, en teoría, existe libertad de expresión y cátedra, pero los poderes fácticos (económicos, políticos y religiosos) persiguen y limitan el humor y el pensamiento crítico. Y algo más peligroso y desconcertante, están consiguiendo que, por miedo, funcione la autocensura de los creadores, artistas y los ciudadanos libres. El autor de la frase que da título a esta carta pertenece a la obra de teatro El cadáver del señor García, de Enrique Jardiel Poncela, escritor y dramaturgo español, de la primera mitad del siglo XX, conservador, librepensador, y criticado por la izquierda en la República y, también, por la dictadura. A pesar de ello, no dejó de explorar hasta el delirio el humor absurdo. Así que, el humor, esa emoción compleja tan necesaria para la vida precisa de menos prosapias, censuras y credos; y necesita más libertad, mente abierta y tapias que saltar.