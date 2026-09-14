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Contra l'autodestrucció valenciana

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Ramón Puchades Rincón de Arellano

València

Donada la situació del València CF, molt s'està parlant arreu de l'aparent incapacitat dels valencians per a gestionar els assumptes propis. Allò del "meninfotisme" i d'entendre o explicar tot com si la nostra filosofia de vida fora una falla -on a la fi tot es crema- crec són fal·làcies i analogies espúries que convé no reiterar; mentides repetides cent vegades passen a ser veritats. Precisament i perquè es parla, hi ha una pulsió inconformista d'assumir la gestió mediocre i la falta de sana ambició per tractar de millorar les condicions. Molts assumptes socials i econòmics s'han d'abordar sense miraments, però és cert que la repercussió dels esports i en concret del futbol també influeix. Potser -i com a xoto-, un exemple d'això al futbol el tenim actualment en el Llevant, que a poc a poc està aconseguint pel moment un projecte sòlid i on els aficionats s'identifiquen; és a dir entitat i identitat. Doncs, eixe és el camí: una unió esportiva però no anònima.

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