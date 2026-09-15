Oposiciones a À Punt y CVMC: elogio de la incompetencia
José María Sancho Navarro
Respecto a las convocatorias de las oposiciones a À Punt y CVMC, convocadas hace ya años y anuladas hace unas semanas:
1. Es inmoral cobrar por presentarse a unas oposiciones. Su coste, tratándose de un proceso de selección de personal, debe correr a cargo de quien las convoca, no del propio opositor. Es un abuso que debería estar prohibido por ley.
2. Deberían, como mínimo, actualizar su web para incluir un aviso de cancelación en cada una de las oposiciones anuladas. No hacerlo es una falta de respeto hacia los opositores. Ahí mismo deberían también publicar y explicar con claridad el farragoso sistema de devolución que ustedes mismos han impuesto.
3. Deberían facilitar un sistema de devolución razonable: devolver el dinero a la tarjeta o cuenta corriente desde la que se pagó. Y si esa tarjeta o cuenta ya no estuviera activa, basta con enviar un correo electrónico (que sí tienen) al opositor pidiéndole unos datos bancarios alternativos. Es lo mínimo después de haber engañado a tanta gente y de haber hecho gala de semejante incompetencia. Y si el sistema actual no lo permite, cambien el sistema: cuando les interesa lo cambian.
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