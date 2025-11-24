El subdelegado inaugura los Puntos Violeta de la cárcel y del CIS Torre Espioca de Picassent

El subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, ha inaugurado este lunes los Puntos Violeta implantados en el centro penitenciario Antoni Asunción Hernández y en el Centro de Inserción Social Torre Espioca, en Picassent (Valencia). Esta iniciativa se enmarca en las medidas impulsadas por el Gobierno de España para la sensibilización, prevención y lucha contra la violencia de género en la Administración General del Estado.

Durante la inauguración, el subdelegado ha destacado que es “fundamental” contar con Puntos Violeta en los centros penitenciarios para ofrecer a las mujeres internas “un espacio seguro y especializado en el que puedan recibir información, atención y acompañamiento ante situaciones de violencia machista o agresiones sexuales de las que hayan podido ser víctimas”. En la actualidad, del total de hombres internos en el centro penitenciario Antoni Asunción Hernández, un 51% figuran como agresores en el Sistema VioGén, mientras que este porcentaje representa el 36% en el caso de los internos del CIS Torre Espioca.

“Estos espacios representan un compromiso del Gobierno de España para garantizar no solo la protección y el respeto de los derechos de las víctimas dentro de un entorno de privación de libertad, sino también para fomentar la sensibilización, prevención y detección precoz de la violencia de género en estos centros”, ha señalado Rodríguez Jurado.

Para poner en marcha los Puntos Violeta, desde la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en la C. Valenciana se ha impartido formación específica a los funcionarios y funcionarias. “Contar con personal formado específicamente facilita un trato digno y evita la revictimización, contribuyendo así a la reinserción social y al bienestar integral de las internas”, ha manifestado el subdelegado.

El subdelegado ha estado acompañado por el director y la subdirectora del centro penitenciario, Jesús Sánchez y María Aliaga; el director y la subdirectora del CIS, Miguel Ángel Martínez y Mar Zaragozí, así como por la responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación en Valencia, Carla Mercé y Salud Jiménez, respectivamente.